الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعقد يوم الأربعاء ندوة صحفية

الجزائر - يعقد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد بلعيد محند اوسعيد ندوة صحفية
صباح غد الاربعاء بمقر الرئاسة يرد خلالها على أسئلة رجال الصحافة الوطنية حول بعض قضايا الساعة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر - يعقد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد بلعيد محند اوسعيد ندوة صحفية
صباح غد الاربعاء بمقر الرئاسة يرد خلالها على أسئلة رجال الصحافة الوطنية حول بعض قضايا الساعة.