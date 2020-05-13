الجمارك: شهادات المنشأ أورو1 في شكل نسخ مقبولة مؤقتا -

الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعقد غدا الأربعاء ندوة صحفية -

ولاية الجزائر: سقوط شجرة ضخمة من مقبرة سيدي امحمد بشارع محمد بلوزداد دون تسجيل أي خسائر -

إرسال تبرعات للجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا -

اللحوم البيضاء: اتخاذ كل الاجراءات لضمان تموين مستقر للسوق و بأسعار معقولة -

الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره النيجري محمدو إيسوفو -

مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي -

القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى -

كوفيد-19: يمكن رفع حجم إنتاج أطقم الاختبار ل فيتال كاير إذا لزم الأمر -

كوفيد-19: لدى الجزائر كل الامكانيات للتكفل بالمصابين بالوباء -

كوفيد-19: تسيير المعلومات حول الوضعية الوبائية يتم في شفافية تامة -

اطلاق مسابقة الميكرو فيلم موجهة للأطفال -

اختيار مريم مراد عضوا بالأكاديمية الأمريكية للعلوم تشريف للمرأة الجزائرية -

فيروس كورونا: 176 إصابة جديدة, 157 حالة تماثلت للشفاء و 8 فيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الدولة بإمكانها مساعدة متخرجي الجامعات على انشاء شركاتهم الخاصة -

تنصيب لجنتين مكلفتين بإعادة بعث الرياضة في الوسطين المدرسي والجامعي -

بن بوزيد: لابد من وضع الكمامات للحد من انتشار كوفيد-19 -

مسودة مشروع تعديل الدستور تأتي استجابة لتحديات الراهن والمستقبل -

كورونا: التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ينشر مجموعة حلول للعمل عن بعد -