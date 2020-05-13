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الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعقد غدا الأربعاء ندوة صحفية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 10:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
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الجزائر - يعقد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد بلعيد محند اوسعيد ندوة صحفية

صباح غد الاربعاء بمقر الرئاسة يرد خلالها على أسئلة رجال الصحافة الوطنية حول بعض قضايا الساعة.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 أيار 2020 10:08
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الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعقد غدا الأربعاء ندوة صحفية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 10:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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