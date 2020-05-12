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القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الثلاثاء, إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى, من القضاء على الإرهابي "سرباح أحمد" المدعو "أبو العباس", الذي كان مسؤولا على الجماعة الإرهابية التي تنشط في منطقة الونشريس, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى/ن.ع.1, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي. اليوم 12 ماي 2020, على إرهابي (01) وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف بأخمص مطوي ونظارة (01) ميدان ومخزني (02) ذخيرة وثلاثة (03) هواتف نقالة".

وأشار نفس المصدر الى أن الامر يتعلق الأمر بالمسمى "سرباح أحمد" المدعو "أبو العباس", وهو من مواليد 1973 ببني بوعتاب, ولاية الشلف, حيث "التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997 وكان المسؤول على الجماعة الإرهابية التي تنشط في منطقة الونشريس ما بين الشلف, عين الدفلى, تيسمسيلت والمدية".

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وأكد البيان أن "هذه العملية التي ما تزال متواصلة, تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي وتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين عبر كافة ربوع الوطن لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:28
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القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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