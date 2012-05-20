Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: الحكومة تقرر تمديد العمل بنظام الحجر ل 15 يوما وتدعو إلى احترام التدابير الصحية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر- قررت الحكومة, برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء, تمديد العمل بنظام الحجر الحالي, في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا, وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها 15 يوما, داعية المواطنين الى مواصلة التحلي باليقظة واحترام التدابير الصحية.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه "بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد19, بادر الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له, لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما, أي من 15 ماي إلى غاية 29 ماي 2020".

وبذات الصدد, ذكرت الحكومة ب"المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال للتدابير المتخذة في إطار الوقاية من تفشي هذا الوباء ومكافحته", وجددت دعوتها للمواطنين والتجار ل "مواصلة التحلي باليقظة والحزم وروح المسؤولية التي تقتضيها هذه الظروف من أجل مواصلة مكافحة كوفيد-19 بكل فعالية".

وحثت الحكومة الجميع على أن "يواصلوا, بكل يقظة وصرامة أكثر, الجهود المبذولة فيما يخص الامتثال للتدابير الصحية وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي التي تشكل أفضل السبل للحماية من هذا الوباء", مؤكدة أنه "بفضل هذا التجند والامتثال للانضباط الذي يمليه, يمكننا تحقيق استقرار الوضع الوبائي, مما سيتيح العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: الحكومة تقرر تمديد العمل بنظام الحجر ل 15 يوما وتدعو إلى احترام التدابير الصحية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.12

الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره النيجري محمدو إيسوفو

20.05.12

مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي

20.05.12

الصحراء الغربية: تعيين مبعوث أممي تعد وسيلة لتفعيل العملية السياسية نحو إجراء استفتاء…

20.05.12

القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى

20.05.12

كوفيد-19: الحكومة تقرر تمديد العمل بنظام الحجر ل 15 يوما وتدعو إلى احترام التدابير الصحية

20.05.12

محاربة الجريمة والتهريب: ضبط أزيد 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.11

رياضة: مساعي لإدراج الفوفينام فيات فوداو في الألعاب الإفريقية والعربية