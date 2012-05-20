كوفيد-19: الحكومة تقرر تمديد العمل بنظام الحجر ل 15 يوما وتدعو إلى احترام التدابير الصحية

الجزائر- قررت الحكومة, برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء, تمديد العمل بنظام الحجر الحالي, في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا, وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها 15 يوما, داعية المواطنين الى مواصلة التحلي باليقظة واحترام التدابير الصحية.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه "بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد19, بادر الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له, لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما, أي من 15 ماي إلى غاية 29 ماي 2020".

وبذات الصدد, ذكرت الحكومة ب"المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال للتدابير المتخذة في إطار الوقاية من تفشي هذا الوباء ومكافحته", وجددت دعوتها للمواطنين والتجار ل "مواصلة التحلي باليقظة والحزم وروح المسؤولية التي تقتضيها هذه الظروف من أجل مواصلة مكافحة كوفيد-19 بكل فعالية".

وحثت الحكومة الجميع على أن "يواصلوا, بكل يقظة وصرامة أكثر, الجهود المبذولة فيما يخص الامتثال للتدابير الصحية وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي التي تشكل أفضل السبل للحماية من هذا الوباء", مؤكدة أنه "بفضل هذا التجند والامتثال للانضباط الذي يمليه, يمكننا تحقيق استقرار الوضع الوبائي, مما سيتيح العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".