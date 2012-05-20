محاربة الجريمة والتهريب: ضبط أزيد 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

الجزائر- تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم الثلاثاء, من ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج كانت محملة على متن مركبة رباعية الدفع بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة قصد إحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 12 ماي 2020 بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/ن.ع.3, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير و60 كيلوغرام كانت محملة على متن مركبة (01) رباعية الدفع".

وفي ذات السياق, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج/ن.ع.5 "تاجري (02) مخدرات كانا على متن مركبة (01) سياحية مُحملة بـ 19,5 كيلوغرام من الكيف المعالج", فيما ضبط عناصر الدرك الوطني, بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, بكل من غليزان ومعسكر/ن.ع.2 "(15,4) كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات".