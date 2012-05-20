Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محاربة الجريمة والتهريب: ضبط أزيد 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم الثلاثاء, من ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج كانت محملة على متن مركبة رباعية الدفع بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة قصد إحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 12 ماي 2020 بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/ن.ع.3, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير و60 كيلوغرام كانت محملة على متن مركبة (01) رباعية الدفع".

وفي ذات السياق, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج/ن.ع.5 "تاجري (02) مخدرات كانا على متن مركبة (01) سياحية مُحملة بـ 19,5 كيلوغرام من الكيف المعالج", فيما ضبط عناصر الدرك الوطني, بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, بكل من غليزان ومعسكر/ن.ع.2 "(15,4) كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة "مهربا (01) وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و 1,5طن من المواد الغذائية, بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب, فيما تم  توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بإن أميناس بالناحية العسكرية الرابعة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:02
كلـمات مفتـاحيــة :
محاربة الجريمة والتهريب: ضبط أزيد 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.12

الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره النيجري محمدو إيسوفو

20.05.12

مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي

20.05.12

الصحراء الغربية: تعيين مبعوث أممي تعد وسيلة لتفعيل العملية السياسية نحو إجراء استفتاء…

20.05.12

القضاء على مسؤول الجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الونشريس بعين الدفلى

20.05.12

كوفيد-19: الحكومة تقرر تمديد العمل بنظام الحجر ل 15 يوما وتدعو إلى احترام التدابير الصحية

20.05.12

محاربة الجريمة والتهريب: ضبط أزيد 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.11

رياضة: مساعي لإدراج الفوفينام فيات فوداو في الألعاب الإفريقية والعربية