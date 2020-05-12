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تيبازة: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبادر بهبة تضامنية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

تيبازة - بادرت يوم الثلاثاء مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهبة تضامنية مع العائلات المعوزة و الفقيرة بمناطق الظل عبر ولاية تيبازة.

وبحضور الناطق الرسمي باسم السلطة, علي ذراع, انطلقت قافلة التضامن المحملة بمواد غذائية و مساعدات الى أقصى غرب الولاية, المدينة الجبلية بني ميلك المصنفة من بين اكبر المناطق فقرأ بالجزائر.

وستواصل العملية التضامنية التي جاءت بمبادرة من اعضاء السلطة لدى مندوبية تيبازة لتشمل عديد مناطق الظل على غرار سيدي سميان و بعض القرى الجبلية بمناصر.

كما تبرعت مندوبية تيبازة للسلطة بعتاد طبي و ألبسة وقائية و كمامات ستوزع على مستشفيات الولاية.

وفي هذا السياق أكد السيد ذراع أن المبادرة التي تندرج في إطار العملية التضامنية التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تهدف إلى لم الشمل ورص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن والتآزر والتكافل في مثل هذا الظرف الصحي الحساس الذي تمر به الجزائر.

وأضاف أن" الهبة التضامنية التي قدمها إطارات السلطة الولائية من رواتبهم الخاصة تعد عمل لابد ان يقتدي به الجميع خاصة وأن السلطة نابعة من الشعب و أن عمل السلطة يجب أن يقف مع شعبه في هذه المرحلة و ليس فقط أيام الإنتخابات."

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تيبازة: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبادر بهبة تضامنية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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