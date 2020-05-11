توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بتبسة

الجزائر - تمكنت الأحد مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف, بينما دمرت مفرزة اخرى قنبلة تقليدية الصنع بتبسة, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 10 ماي 2020 عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بسطيف/ن.ع.5, في حين دمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع بتبسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, خمس (05) شاحنات و(05) مركبات رباعية الدفع و(81800) لتر من الوقود و(5,75) أطنان من المواد الغذائية".

من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان/ن.ع.2, ثمانية (08) تجار مخدرات بحوزتهم (19,6) كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما ضبط حرس الحدود (6680) قرصا مهلوسا بالطارف/ن.ع.5".(وأج) 51286/041/440 /330 وأج 111402 الجزائر مايو