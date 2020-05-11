الوزير الأول يشيد بمناقب و خصال المجاهد الراحل عمر بوداود

الجزائر - بعث الوزير الأول, عبد العزيز جراد, برقية تعزية إلى عائلة الفقيد المجاهد عمر بوداود, الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 سنة, أكد فيها أن الجزائر برحيله تكون قد فقدت فيه "رجلا من الرعيل الأول الذي سجل اسمه بارزا في سجل النضال في الحركة الوطنية، ثم مجاهدا إبان ثورة التحرير الـمجيدة".

و جاء في برقية التعزية "لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، المجاهد والـمناضل، عمر بوداود، رحمه الله بواسع رحمته وأفاض على روحه مغفرة وثوابا، الذي اصطفاه الله إلى جواره في هذا الشهر الـمبارك، بعد عمر طويل حافل بالنضال والجهاد من أجل القضية الوطنية".

و أضاف السيد جراد "ولا شك أن الجزائر برحيل هذا الـمجاهد، الذي ارتبط اسمه بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، تكون قد فقدت فيه رجلا من الرعيل الأول الذي سجل اسمه بارزا في سجل النضال في الحركة الوطنية، ثم مجاهدا إبان ثورة التحرير الـمجيدة".