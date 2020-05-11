الرئيس تبون يشيد بدور المجاهد الراحل عمر بوداود في الجهادين الاكبر والاصغر

الجزائر - أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة تعزية و مواساة لعائلة المجاهد عمر بوداود الذي وافته المنية الاحد بدوره "في الجهادين الاكبر و الاصغر" حسبما أفاد به الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "على إثر وفاة المجاهد عمر بوداود، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ورئيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرنسا أثناء حرب التحرير، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم ببرقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد طيب الله ثراه، أشاد فيها بدور الراحل في الجهادين الأكبر والأصغر، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان".