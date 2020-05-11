تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

الجزائر - أعلن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، يوم الاثنين اجراءات تحدد معدلات الانتقال من مستوى الى آخر في الاطوار التعليمية الثلاث بتخفيضها إلى 5 ،4 من 10 في مرحلة التعليم الابتدائي و الى 9 من 20 في الطورين المتوسط والثانوي.

وأوضح السيد واجعوط في لقاء صحفي نشطه بمقر دائرته الوزارية بحضور ممثلي الشركاء الاجتماعيين للقطاع أنه "انطلاقا مما تم تسجيله من مستوى متقدم في تنفيذ البرامج التعليمية المقدمة للتلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث والذي وصلت نسبته الى 75 ما يفوق في الفصلين، اتخذت جملة من الاجراءات وذلك بناء على ما صادق عليه مجلس الوزراء أمس الاحد بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020 ".

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وتتلخص هذه الاجراءات بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي في أن يكون الانتقال من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الاول والثاني وتخفيض معل القبول الى 5، 4 من 10 والغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كما قال الوزير مضيفا أن الانتقال من مستوى إلى آخر في مرحلة التعليم المتوسط يكون هو أيضا باحتساب معدل الفصلين الاول والثاني وتخفيض معدل القبول الى علامة 9 من 20 .

وأكد الوزير في ذات الصدد أن الوضع الصحي القائم "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط في موعده المحدد لذلك تقرر اجراء هذا الامتحان في غضون الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم اذا سمحت الشروط الصحية".

ولفت الوزير إلى أن الامتحان سيكون على ما تم تدسريه في الاقسام خلال الفصلين الاول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 .

وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فان الانتقال من مستوى إلى آخر سيكون باحتساب معدل الفصلين الاول والثاني وتخفيض معدل القبول الى علامة 9 على 20 على أن يجرى امتحان شهادة البكالوريا -اذا سمحت الشروط الصحية- في بداية الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 وفق ما تم تدريسه خلال الفصلين الاول والثاني.

وذكر ذات المسؤول بأن الوضع الصحي القائم في البلاد "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد".