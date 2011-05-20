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تأجيل محاكمة رجال الأعمال علي حداد ومراد عولمي ومحي الدين طحكوت ليوم 15 جوان القادم

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 12:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الاثنين، محاكمة رجال الأعمال علي حداد والرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد عولمي وكذا محي الدين طحكوت لتاريخ 15 جوان القادم ل"استكمال التحضير التقني الخاص بإجراءات المحاكمة عن بعد"، حسبما أفادت به هيئة دفاع بعض المتهمين.

ويتابع رجال الأعمال علي حداد ومراد عولمي ومحي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين".

ويتابع معهم أيضا العديد من المسؤولين السابقين منهم الوزيران الاولان السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وكذا العشرات من الوزراء السابقين منهم وزراء الصناعة السابقين وهم عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وكذا وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان إلى جانب ولاة سابقين منهم والي الجزائر العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.

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تأجيل محاكمة رجال الأعمال علي حداد ومراد عولمي ومحي الدين طحكوت ليوم 15 جوان القادم
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 12:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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