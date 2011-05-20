تأجيل محاكمة رجال الأعمال علي حداد ومراد عولمي ومحي الدين طحكوت ليوم 15 جوان القادم

ويتابع رجال الأعمال علي حداد ومراد عولمي ومحي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين".
ويتابع معهم أيضا العديد من المسؤولين السابقين منهم الوزيران الاولان السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وكذا العشرات من الوزراء السابقين منهم وزراء الصناعة السابقين وهم عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وكذا وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان إلى جانب ولاة سابقين منهم والي الجزائر العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.