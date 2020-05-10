أحزاب سياسية تدعو للمساهمة في اثراء مسودة مشروع تعديل الدستور

الجزائر- دعت احزاب سياسية وجمعيات وطنية , يوم الأحد, الطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية للمساهمة في اثراء مسودة مشروع تعديل الدستور للوصول الى دستور يرقى الى تطلعات كل الجزائريين.

ودعا رئيس الحركة الاصلاح الوطني , فيلالي غويني, في هذا الاطار الى ضرورة تحقيق "هبة جماعية في البلاد من اجل انجاح ورشة الإصلاح الدستوري و كل ورشات الإصلاح الكبرى في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية ، بأكبر انخراط ممكن، و بأوسع تجنيد لكل ألوان الطيف السياسي و المجتمعي في الجمهورية ".

كما عبر عن "ارتياحه لمضمون التعديلات العميقة و النقلة النوعية التي سيعرفها دستور الجزائر و ذلك ما ظهر في مختلف التعديلات المقترحة من بينها دسترة الحراك الشعبي و تحصين عناصر الهوية الوطنية و توسيع مساحات الحقوق و الحريات و تكريس كرامة المواطن و تحصين الصحفي و حماية المرأة وكذا تكريس استقلالية القضاء بمستوى غير مسبوق بإقرار المحكمة الدستورية و مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والعضوية فيه. "

اقرأ أيضا: مسودة مشروع تعديل الدستور: أحزاب سياسية تثمن الوثيقة وتلتزم بمناقشتها وإثرائها

كما تنص التعديلات المقترحة على وجوب " إحداث توازن بين مختلف السلطات ومراجعة المهام والصلاحيات من خلال استحداث منصب نائب الرئيس و تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة و البرلمان و ترقية دور مجلس المحاسبة و تثبيت الطابع الاجتماعي للدولة و استحداث شروط تحقيق إقلاع اقتصادي وطني حقيقي و فتح الباب أمام الكفاءات و تعزيز حضور الشباب".

كما اعلنت حركة الاصلاح "الشروع في مناقشة مسودة تعديل الدستور بكل مسؤولية في المؤسسات القيادية و القاعدية للحركة، لتقديم المقترحات التي تسهم في تقوية هذا المشروع في الأيام القليلة القادمة.

و في نفس السياق, اجتمع اليوم السبت المكتب السياسي لحزب الكرامة برئاسة رئيسه بالنيابة محمد الدواي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد للاطلاع الاولي على وثيقة مسودة الدستور, منوها " بالافراج عن هذه الوثيقة رغم الظروف التي تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا "وهذا ما يدل -- كما قال-- على "الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإصلاحات السياسية."

ويرى المكتب السياسي للحزب بأن هذه الوثيقة جاءت "لتدارك الاختلالات التي كانت في الدساتير السابقة مشيرا الى تشكيل فوج عمل لمناقشة مسودة الدستور واثرائها وتحليلها داعيا الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية الى "المساهمة في اثراء هذه الوثيقة للوصول الى دستور يرقى الى تطلعات كل الجزائريين في كل المجالات".

اقرأ أيضا: إحداث تحولات اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة

في حين يشرع المخبر الكشفي لقدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية في تنظيم جلسات نقاش واثراء حول مسودة تعديل الدستور مع الافواج الكشفية بكل مناطق الوطن عن طريق التقنيات الحديثة للتواصل عن بعد في ظل الحجر الصحي حيث سترفع مختلف الاقتراحات والانشغالات الى المخبر الكشفي الذي يتولى الصياغة النهاية الخاصة بهذا التعديل.

وأوضح بيان من جمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية بأن هذا المخبر الذي يترأسه القائد رابح لعروسي ,مختص في العلوم السياسية ونائب محافظ ولاية الجزائر وبتكليف من القائد العام لقدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية مصطفى سعدون-- سيباشر "عملية التواصل مع المحافظين الولائيين وكل الاطارات الوطنية من أجل تنظيم جلسات نقاش وحوار حول مسودة تعديل الدستور مع الافواج الكشفية عن طريق التقنيات الحديثة للتواصل عن بعد في ظل الحجر الصحي على ان ترفع مختلف الانشغالات الى المخبر الكشفي الذي يتولى صياغتها النهائية".

وتعتبر جمعية قدماء الكشافة الاسلامية هذه الخطوة "فرصة لمشاركة الجميع على غرار المجتمع المدني للخروج بدستور شامل يضمن للجزائر نموا وازدهارا ويحفظ هويتها "كما أكده ذات البيان.

من ناحيتها اكدت جبهة الجزائر الجديدة في بيان لها "عزمها على تقديم مقترحات جادة وعميقة للمساهمة الفعالة والايجابية في ايجاد دستور على مقاس الدولة الجزائرية والشعب واهداف الحراك الشعبي" .مجددة " تحمل مسؤوليتها في انجاح هذا الاستحقاق الوطني العام "--الذي يعتبر-- كما أوضحت "المدخل الضروري للشروع في اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة والعمل مع جميع المخلصين مهما كانت مواقفهم لبناء جزائر جديدة بوجوه جديدة ونزيهة وكفؤة".