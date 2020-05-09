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تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة, بكل من بلديتي سوق الحد بولاية بومرداس وسيدي موسى بولاية الجزائر العاصمة, من كشف وتدمير قنبلتين (2) تقليديتي الصنع, حسبما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 ماي 2020، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع، وذلك خلال عمليتين منفصلتين بكل من بلديتي سوق الحد بولاية بومرداس وسيدي موسى بولاية الجزائر العاصمة/الناحية العسكرية الأولى".

و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (21) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خمسة (05) تجار مخدرات بحوزتهم (5,6) كيلوغرام من نفس المادة، وذلك بكل من باتنة بالناحية العسكرية الخامسة وعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى".

من جهة أخرى، "ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، شخصين (02) وحجزت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(720) لتر من الوقود، بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب، في حين تم إحباط محاولات تهريب (6375) لتر من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس".

آخر تعديل على السبت, 09 أيار 2020 13:32
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تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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