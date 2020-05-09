مشروع تعديل الدستور" لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة" /التجمع الوطني الديمقراطي

وسجل الحزب في بيانه لدى القراءة الاولية لهذه الوثيقة " رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور القادم اعطاء نفس جديد للمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وازالة اللبس فيما يتعلق بالفصل ما بين السلطات "وهو ما يعتبر --كما أضاف البيان --"لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع".
وأوضحت هذه التشكيلة السياسية أن مشروع تعديل الدستور الذي يأتي في ظروف " مميزة تفرض تجند الجميع من اجل اقرار دستور يحوز على اجماع وطني واعتراف دولي أخذا بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي على الصعيد الداخلي " وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية مضيفا في نفس السياق, ان هذه المسودة ".
تعدت المطالب المعبر عنها " من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين , كإقرار محكمة دستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات, وتعزيز مركز رئيس الحكومة, وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية وتحرير العمل الجمعوي الى جانب " تعزيز " استقلالية القضاء والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة .
وادراكا من الحزب بّأهمية المساهمة في هذا الواجب الوطني, --يضيف نفس المصدر --" تم تكليف لجنة مشكلة" من اطارات وخبراء الحزب في المجال القانوني وذوي الخبرة في التسيير الاداري لدراسة محتوى هذه الوثيقة " وتقديم مقترحات وملاحظات سيتقدم " بها التجمع الوطني الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في اطار " تعزيز النهج الديمقراطي في المشاورات ", معبرا في هذا الاطار عن " التزامه " بالمساهمة في اثراء هذه الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور.