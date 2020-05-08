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مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور: دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 18:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور: دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

الجزائر  - يقترح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي شرعت رئاسة الجمهورية أمس الخميس، في توزيع المسودة الخاصة به، في المحور الثالث المتعلق بالسلطة القضائية، على دسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء مع ابعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس .

وتضمن المحور المتعلق بالسلطة القضائية في مشروع تعديل الدستور7 اقتراحات فإلي جانب اقتراح بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة ودسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء وآخر لإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس ، تم اقتراح أيضا إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية الى جانب مقترح يتعلق بالرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.

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وفي نفس الاطار كذلك تم اقتراح إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

كما اقترحت مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في نفس المحور أيضا ،دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي، والضمانات المرتبطة به.

آخر تعديل على الجمعة, 08 أيار 2020 18:57
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مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور: دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 18:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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