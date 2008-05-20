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كوفيد-19 : الجيش الوطني الشعبي يضع مستشفى ميدانيا تحت تصرف الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 11:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
كوفيد-19 : الجيش الوطني الشعبي يضع مستشفى ميدانيا تحت تصرف الشعب الصحراوي

الجزائر - كلفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مصالح الصحة العسكرية بوضع مستشفى ميداني تحت تصرف الشعب الصحراوي قصد توفير جميع الخدمات والمساعدات الطبية الضرورية طيلة فترة جائحة فيروس كورونا التي تعرفها مختلف بلدان العالم, حسب ما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار دعم جهود التضامن وتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين الشعبين الجزائري والصحراوي لاسيما في ظل الوضع الصحي الراهن المتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد (COVID-19)، وبناء على أمر من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كلفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مصالح الصحة العسكرية بوضع تحت تصرف الشعب الصحراوي مستشفى ميداني قصد توفير جميع الخدمات والمساعدات الطبية الضرورية طيلة فترة الجائحة التي تعرفها مختلف بلدان العالم".

جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد قدمت للشعب الصحراوي، يوم 30 أفريل 2020، مساعدات إنسانية تتمثل في مواد الغذائية ومعدات صيدلانية نقلتها طائرات عسكرية انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

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كوفيد-19 : الجيش الوطني الشعبي يضع مستشفى ميدانيا تحت تصرف الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 أيار 2020 11:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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