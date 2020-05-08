وزير السكن  يدعو الى ضرورة تحضير قوائم المكتتبين لسكنات الترقوي المدعم

الجزائر - دعا الخميس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري إلى ضرورة تحضير قوائم أسماء المكتتبين خاصة فيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم (LPA) ، و تسريع في أنجاز السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية ,حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب نفس المصدر, ألح السيد الوزير "على ضرورة العمل مع السلطات المحلية لتحضير القوائم ألاسمية للمكتتبين خاصة فيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم (LPA) مع توفرها على أظرفتها المالية وأوعيتها العقارية، بالإضافة إلى السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية".

و تأتي تعليمات وزير السكن والعمران ، خلال اجتماع تقييمي ترأسه ، بمقر الوزارة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد والذي ضم الأمين العام للوزارة ، رئيسة الديوان، المفتش العام، المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية وكذا المدراء التابعيين للقطاع لولايات الجنوب الجزائري (أدرار، بشار، تمنراست، تندوف، بسكرة، الأغواط، غرداية، الوادي، إليزي وورقلة).

وبعد الترحم على مدير السكن لولاية بشار والتذكير بإجراءات الوقاية من وباء كورونا , دعا وزير سكن إطارات القطاع الى استكمال المشاريع المبرمجة خاصة وأنها عرفت توقفا بسبب جائحة كوفيد-19, يوضح ذات البيان.

وقد خصص هذا الاجتماع للنظر عن كثب في كل البرامج السكنية المتواجدة بهذه الولايات، خاصة البرامج المنتهية والتي لم تسلم بعد بالإضافة إلى تلك التي هي في طور الإنجاز والتي لم تنطلق بعد.

أما فيما يخص سكنات صيغة البيع بالإيجار (AADL) فقد تم تقديم عرض من طرف المدير العام لوكالة "عدل" لمشاريعه المتواجدة بكل ولاية من هذه الولايات والتي تعرف تقدما في الإنجاز على العموم.

و تم التطرق أيضا, يضيف نفس المصدر, للمشاريع التي انتهت الأشغال بها ولم تسلم لعدم ربطها بشبكات الكهرباء والغاز.

وفي هذا الصدد, أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لربطها بشبكات الغاز والكهرباء.

و من جهته قدم المدير العام للهندسة المعمارية والبناء، عرضا تضمن العوائق التي تعرفها هذه الولايات في مجال التهيئة حيث عرض عدة توصيات من اجل رفع هذه العراقيل مشددا على تكثيف الخرجات الميدانية لأعوان المؤهلين عبر الولايات لمراقبة البنايات غير المرخصة و تسوية الملفات العالقة 08/15 والمقدرة بـ 13.474 الموزعة عبر الولايات المذكورة آنفا (10 ولايات).

كما دعا الى تعجيل في المصادقة على أدوات التعمير للتمكن من تهيئة العقار الموجه للبرامج السكنية والتجهيزات العمومية و احترام النسيج والطابع المعماري للمنطقة التي تشيد بها السكنات, بالإضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة انجاز التهيئة الخارجية للتجزئات العمومية والسكنات العمومية بهذه الولايات.

وفي الأخير, تدخل خلال الاجتماع المدير العام للتجهيزات العمومية، اين قام بعرض حال حول التجهيزات العمومية لاسيما تلك التي تسلم في الدخول المدرسي المقبل.