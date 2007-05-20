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حجز أزيد من 53 كيلوغراما من الكيف المعالج و توقيف سبعة تجار مخدرات بعدد من مناطق الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 07 أيار 2020 14:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
حجز أزيد من 53 كيلوغراما من الكيف المعالج و توقيف سبعة تجار مخدرات بعدد من مناطق الوطن

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، من حجز ما يفوق 53 كيلوغراما من الكيف المعالج و توقيف سبعة تجار مخدرات بكل من سكيكدة و تلمسان و ورقلة و أدرار، مثلما أفاد به، يوم الخميس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ففي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 ماي 2020 بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، (37) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى للجيش الوطني الشعبي سبعة تجار مخدرات وضبطت (16،3) كيلوغرام من نفس المادة وثلاث مركبات سياحية، إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ور?لة بالناحية العسكرية الرابعة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

وفي سياق متصل، "تمكن عناصر الدرك الوطني، بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، مختصة في تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية من فئة (2000) دينار جزائري"، و هي العملية التي أسفرت عن "حجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ (620) مليون سنتيم، بالإضافة إلى معدات إعلام آلي"، يضيف البيان.

ومن  جهة أخرى، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، شخصين وحجزت ثماني مركبات رباعية الدفع محملة بـ (10) أطنان من المواد الغذائية و(1،7) طن من مواد التنظيف الموجهة للتهريب".

و على صعيد آخر، "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة"، وفقا للمصدر ذاته.

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حجز أزيد من 53 كيلوغراما من الكيف المعالج و توقيف سبعة تجار مخدرات بعدد من مناطق الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 07 أيار 2020 14:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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