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رئاسة الجمهورية تشرع في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

  أدرج يـوم : الخميس, 07 أيار 2020 14:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
رئاسة الجمهورية تشرع في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

الجزائر - شرعت يوم الخميس مصالح رئاسة الجمهورية في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية بهدف مناقشته وإثرائه، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان ان "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا".

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رئاسة الجمهورية تشرع في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
  أدرج يـوم : الخميس, 07 أيار 2020 14:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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