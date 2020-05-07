و أوضح المصدر ذاته أن رئاسة البرلمان الافريقي بالنيابة عادت للنائب جمال بوراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس ثالث بالبرلمان الافريقي ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا، بعد شغور مناصب الرئيس، ونائبيه بسبب انتهاء عهدتهم البرلمانية، وهو ما يؤهله للاستخلاف التلقائي بحكم النظام الداخلي و إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
النائب جمال بوراس يتولى منصب رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة
أدرج يـوم : الخميس, 07 أيار 2020 13:37 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 12 مرات
الجزائر - تولى النائب الجزائري، جمال بوراس، منصب رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة عملا بالنظام الداخلي لذات الهيئة والمتعلقة بالاستخلاف في حالة شغور منصب عضو في مكتب البرلمان الافريقي و انتهاء عضويته في البرلمان الوطني, حسبما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس الشعبي الوطني.
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