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اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعبي الليبي تدعو أطراف النزاع إلى وقف الاقتتال و السعي لحل توافقي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 15:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - دعت اللجنة الوطنية للأخوة والتضامن مع الشعب الليبي، اليوم الأربعاء أطراف النزاع في ليبيا إلى "الوقف الفوري" للاقتتال و السعي للوصول إلى "حل توافقي دائم" للأزمة بهذا البلد.

وأعربت اللجنة الوطنية للأخوة و التضامن مع الشعب الليبي في بيان لها عن قلقها للتطورات الأمنية المتسارعة في الآونة الأخيرة التي "تهدد استتباب الأمن و السلم في ربوع ليبيا" داعية أطراف النزاع الليبي إلى "الاحتكام إلى فضائل الحوار البناء بين ابناء الوطن الواحد"، بغية التوصل إلى حل سياسي توافقي دائم للأزمة الليبية، وهذا بصفته "مخرجا لا محيد عنه، يرسم معالم دولة ليبيا الجديدة و يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، قوامها بناء دولة الحق و القانون".

 واشارت اللجنة في هذا السياق في بيانها الى موقف الجزائر المستند إلى "الإيمان بالمبادئ السامية الرامية إلى نصرة الحق و مساندة الشرعية الدولية..." مذكرة بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس الامن الدولي للاجتماع في اقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم لاسيما في ليبيا، دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية".

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اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعبي الليبي تدعو أطراف النزاع إلى وقف الاقتتال و السعي لحل توافقي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 15:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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