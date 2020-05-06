توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بجيجل

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 ماي 2020، عنصرا (01) لدعم الجماعات الإرهابية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة".

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، "أوقف حراس الحدود، إثر دوريات بحث واستطلاع قرب الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، تسعة (09) تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) قناطير و(30,45) كيلوغراما، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بنفس المنطقة، تاجر (01) مخدرات على متن مركبة (01) سياحية محملة بخمسة (05) كيلوغرامات من نفس المادة", حسب نفس المصدر.