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توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بجيجل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 12:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بجيجل

الجزائر- أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء عنصر دعم للجماعات الارهابية بولاية جيجل, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 ماي 2020، عنصرا (01) لدعم الجماعات الإرهابية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة". 

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، "أوقف حراس الحدود، إثر دوريات بحث واستطلاع قرب الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، تسعة (09) تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) قناطير و(30,45) كيلوغراما، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بنفس المنطقة، تاجر (01) مخدرات على متن مركبة (01) سياحية محملة بخمسة (05) كيلوغرامات من نفس المادة", حسب نفس المصدر.

في سياق متصل، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (33,5) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (10,5) كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة ثلاثة (03) تجار مخدرات كانوا على متن مركبتين (02) سياحيتين بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 أيار 2020 13:20
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توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بجيجل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 12:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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