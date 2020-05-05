Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجاهد عبد القادر العمودي يوارى الثرى بمقبرة العالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات

 الجزائر - ووري جثمان المجاهد عبد القادر العمودي، أحد آخر أعضاء مجموعة ال22 التاريخية، الثرى يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

و جرت مراسم الجنازة بحضور رئيس مجلس الامة بالنيابة، صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، كمال بلجود و وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، الطيب زيتوني وعبد الحفيظ علاهم مستشار رئيس الجمهورية وعدد من أقرباء الفقيد.

و تم خلال الكلمة التأبينية الاشادة بخصال الفقيد الذي كان ممن آمنوا بالنضال و الشجاعة و الوفاء من اجل استقلال الوطن تاركا بمساره بصمته في تاريخ الجزائر.

و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد بعث برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد أكد فيها أن الجزائر تودع رجلا "من طينة أولئك الذين سجلوا مآثرهم المجيدة في صفحات التاريخ المشرق لبلادنا".

وقد ولد عبد القادر لعمودي سنة 1925 بالوادى ، وانخرط في صفوف حزب الشعب سنة 1943 ، ليشكل خلية سرية للحزب بمسقط رأسه مع الهاشمي لونيسي وبن ميلودي أحمد الى جانب محمد بلحاج .

وانضم الى المنظمة الخاصة منذ نشأتها، وكان ينشط بين الوادي و بسكرة الى غاية عين توتة بباتنة ، وكان من ضمن المناضلين الذين تم القاء القبض عليهم في الفاتح نوفمبر 1954 ، ليطلق سراحه في ربيع 1955 ، ويعود بعدها الى العاصمة برفقة الشهيد سي لحواس ليحاول الاتصال بالثورة التحريرية ليلقي القبض عليه مجددا نهاية 1955 ويوضع بسجن بربروس .وبعد اطلاق سراحه، واصل الفقيد نشاطه الثوري ضمن خلايا جبهة التحرير الوطني الى غاية الاستقلال سنة 1962 .

كلـمات مفتـاحيــة :
المجاهد عبد القادر العمودي يوارى الثرى بمقبرة العالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.05

المجاهد عبد القادر العمودي يوارى الثرى بمقبرة العالية

20.05.05

هبة تضامنية واسعة مع المعتقلين الصحراويين بسجون المغرب خوفا على حياتهم

20.05.05

تجارة: تسجيل أكثر من 42.000 مخالفة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020

20.05.05

فورار: تسجيل 190 إصابة و 5 وفيات جديدة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.05

رزيق: ضرورة مواصلة عمليات تحسيس المستهلكين لوقف انتشار فيروس كورونا

20.05.05

جيدو: إعادة برمجة البطولة الافريقية ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين

الأكثــر قـراءة

20.05.04

فيروس كورونا: تسجيل 174 إصابة وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.04

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي

20.05.04

فلاحة: نحو استحداث تطبيق يسهل اختيار الزراعات الإستراتيجية في الجنوب والهضاب العليا

20.05.04

اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد…

20.05.04

وفاة عبد القادر العمودي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد ويبرز خصاله

20.05.04

قمة دول حركة عدم الانحياز : الرئيس تبون يدعو مجلس الأمن للاجتماع من أجل "الوقف الفوري"…