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شنين يعزي عائلة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 11:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات

الجزائر – تقدم الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين بتعازيه الخالصة الى عائلة المجاهد وعضو مجموعة ال22 التاريخية عبد القادر لعمودي الذي وافته المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 95 سنة.

وجاء في برقية التعزية "تلقيت بحزن بالغ وأسى عميق نبا انتقال الفقيد عبد القادر لعمودي إلى جوار المولى عز وجل وبوفاته تفقد الجزائر رمزا من رموز النضال الوطني وأحد أعضاء مجموعة ال 22 التاريخية التي يحسب لها تفجير الثورة التحريرية وخط بيان أول نوفمبر  والمساهمين بإتقان وإخلاص في الاعداد لثورة غرة نوفمبر المظفرة".

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "الفقيد كان طوال مساره وفيا للمبادئ محبا لوطنه  ملتزما بمنهج الوفاء لتضحيات الشهداء الابرار".

وبهذه المناسبة الاليمة  والمصاب الجلل "تقدم السيد شنين الى كافة أفراد الاسرة الكريمة وأسرة المجاهدين الاشاوس باسمه وباسم نواب وإطارات وموظفي المجلس الشعبي الوطني بأصدق التعازي القلبية داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته  وأن يمن عليكم بالصبر والسلوان".

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شنين يعزي عائلة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 11:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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