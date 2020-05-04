وجاء في نص التعزية التي نشرتها وزارة الاتصال عبر صفحتها على الفيسبوك: "بهذه المناسبة الأليمة في فقدان أحد أعمدة الثورة التحريرية المظفرة، يتقدم السيد الوزير بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد خاصة والأسرة الثورية كافة في هذا المصاب الجلل".
السيد بلحيمر يعزي عائلة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي
أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 17:21 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 34 مرات
الجزائر - تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بتعازيه الخالصة الى عائلة المجاهد وعضو مجموعة ال22 التاريخية عبد القادر لعمودي الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 95 سنة.
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