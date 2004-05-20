فيروس كورونا: تسجيل 174 إصابة وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

الجزائر - سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 174 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي إلى 4648 حالة، فيما سجلت حالتي (2) وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي الى 465 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا بكل من الجزائر العاصمة وبرج بوعريريج، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1998 من بينها 62 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمئة من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65،4 بالمئة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 20 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 14 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الاشارة الى أن 14 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد سطيف وعين الدفلى وقسنطينة وبرج بوعريريج وتلمسان والمدية وأم البواقي وبشار من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7710 وتشمل 3115 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و4595 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 17 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.





