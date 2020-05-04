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الرئيس تبون يدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل "الوقف الفوري" لكل الأعمال العدائية عبرالعالم

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
الرئيس تبون يدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل &quot;الوقف الفوري&quot; لكل الأعمال العدائية عبرالعالم

 الجزائر- دعا رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون,  الاثنين مجلس الأمن الدولي للاجتماع في اقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم.

و قال رئيس الجمهورية في كلمة له أمام القمة الافتراضية لرؤساء وحكومات حركة عدم الانحياز :" ومن هذا المنبر أدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع في اقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم لاسيما في ليبيا, دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية".

من جهة أخرى أكد الرئيس تبون على ضرورة العمل على "إعطاء الفرصة, حيث ما وجدت الصراعات, لكل الفاعلين للعمل من اجل التصدي لجائحة كوفيد -19 ".

   وتابع قائلا في هذا المجال :" كما نقترح أن نبدأ التفكير من الآن في بلورة خطة عمل تسمح لنا بالتقليل إلى أقصى درجة من حدة انعكاسات هذه الجائحة على الدول النامية, وإفريقيا على وجه الخصوص, وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر بدون شك وبصفة عميقة بفعل هذه الجائحة".

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 15:17
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الرئيس تبون يدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل "الوقف الفوري" لكل الأعمال العدائية عبرالعالم
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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