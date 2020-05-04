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المجاهد عبد القادر لعمودي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 14:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
المجاهد عبد القادر لعمودي في ذمة الله

الجزائر - انتقل اليوم الاثنين الى رحمة الله ، المجاهد وعضو مجموعة ال22 التاريخية عبد القادر لعمودي، عن عمر يناهز 95 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

ويعد الفقيد من بين أخر أعضاء مجموعة ال22 التاريخية ، الى جانب المجاهد عثمان بلوزداد .

وقد ولد عبد القادر لعمودي سنة 1925 بالواد ، وانخرط في صفوف حزب الشعب سنة 1943 ، ليشكل خلية سرية للحزب بمسقط رأسه مع الهاشمي لونيسي وبن ميلودي أحمد الى جانب محمد بلحاج .

وانضم الى المنظمة الخاصة منذ نشأتها، وكان ينشط بين الواد و بسكرة الى غاية عين توتة بباتنة ، وكان من ضمن المناضلين الذين تم القاء القبض عليهم في الفاتح نوفمبر 1954 ، ليطلق سراحه في ربيع 1955 ، ويعود بعدها الى العاصمة برفقة الشهيد سي لحواس ليحاول الاتصال بالثورة التحريرية ليلقي القبض عليه مجددا نهاية 1955 ويوضع بسجن بربروس .

وبعد اطلاق سراحه، واصل الفقيد نشاطه الثوري ضمن خلايا جبهة التحرير الوطني الى غاية الاستقلال سنة 1962 .

وسيشيع الفقيد الى مثواه الأخير غدا الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة .

كلـمات مفتـاحيــة :
المجاهد عبد القادر لعمودي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 14:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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