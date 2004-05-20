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فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تأجيل الجلسات المقررة يومي 7 و 14 مايو الى تاريخ لاحق

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تأجيل الجلسات المقررة يومي 7 و 14 مايو الى تاريخ لاحق

الجزائر - أعلن مجلس الدولة, يوم الاثنين في بيان له, عن تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 مايو الجاري الخاصة بالغرفة الاولى بأقسامها الثلاثة و كذا جلسات الغرفة الثانية بقسميها المقرر انعقادها يوم 14 مايو إلى تاريخ لاحق.

و جاء في البيان "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته, و عملا بتعليمة السيد الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا و الحيلولة دون انتشاره و نظرا لتمديد العمل بنظام  الحجر الصحي , وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له وهذا الى غاية 14 مايو 2020 المعلن عنها من طرف الوزير الاول, يعلم مجلس الدولة كافة مستخدميه و مرتفقيه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 7 مايو  2020 الخاصة بالغرفة الاولى بأقسامها الثلاثة و كذا الجلسات المقرر انعقادها يوم 14 مايو والخاصة بالغرفة الثانية بقسميها وهذا الى تاريخ لاحق".

 

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 13:34
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فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تأجيل الجلسات المقررة يومي 7 و 14 مايو الى تاريخ لاحق
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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