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الاذاعة الوطنية تكرم الهيئات النظامية نظير مساهمتها في ايصال الرسالة الاعلامية الهادفة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
الاذاعة الوطنية تكرم الهيئات النظامية نظير مساهمتها في ايصال الرسالة الاعلامية الهادفة

الجزائر- كرمت الاذاعة الوطنية, يوم الاثنين ,كافة الهيئات النظامية, في مقدمتها الجيش الوطني الشعبي, نظير مساهمتها المعتبرة في ايصال الرسالة الاعلامية الهادفة لهذه المؤسسة الاعلامية.

كما حظي بهذا التكريم الذي أقيم بالنادي الثقافي عيسى مسعودي احتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة , قيادة الدرك الوطني, المديرية العامة للأمن الوطني وكذا الحماية المدنية, نظير مرافقتهم للعمل الاعلامي التي تقوم به الاذاعة الوطنية في "كافة الظروف  والأحوال من أجل تنوير المواطن بالمعلومات الموضوعية" أو من خلال "نشر الوعي  والتدابير الوقائية" لمختلف الحوادث, كحوادث الطرقات أو الوقاية من وباء فيروس كورونا, حسبما أفاد به المدير العام للإذاعة الوطنية جمال سنحضري.

وفي تصريح بهذه المناسبة أكد المقدم مصطفى مراح من مديرية الاعلام والايصال والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني ان الجيش الوطني الشعبي "فخور بكونه شريك للإذاعة في كافة الانتصارات التي حققتها الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962 الى يومنا هذا ", مبرزا ان البلاد اليوم هي بحاجة الى "جهود الجميع للتخلص من جائحة كورونا والتوجه نحو لبناء جزائر جديدة ".

وفي نفس السياق نوهت الرائد وهيبة بومدين من قيادة الدرك الوطني بالجهود التي تبذلها الاذاعة الوطنية بكافة محطاتها من اجل ايصال رسالة هذا السلك الامني للمواطن خاصة ما تعلق بنشر التدابير الوقائية المختلفة, وهو ما اكده أيضا الملازم الاول للشرطة عربية عبد الرحمان .

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من جهته أبرز العقيد فاروق عاشور من المديرية العامة للحماية المدنية " الدور الهام " الذي لعبته الاذاعة الوطنية في تسيير مختلف الازمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها" بلادنا, وكان  آخرها --يضيف نفس المسؤول -- جائحة وباء كورونا, وذلك من  خلال "حرصها على ايصال المعلومة الصحيحة والدقيقة للمواطن".

كما تم بالمناسبة أيضا تكريم الشركاء الاجتماعين للإذاعة الوطنية.

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 13:36
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الاذاعة الوطنية تكرم الهيئات النظامية نظير مساهمتها في ايصال الرسالة الاعلامية الهادفة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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