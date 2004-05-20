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كشف وتدمير 19 قنبلة تقليدية الصنع بتبسة ومخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 11:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
كشف وتدمير 19 قنبلة تقليدية الصنع بتبسة ومخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة

الجزائر- كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الأحد بتبسة, (19) قنبلة تقليدية الصنع, في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة, حسبما افاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 03 ماي 2020, (19) قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة, في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ (01) للجماعات الإرهابية وبندقية (01) صيد بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من بالنعامة وغليزان وتلمسان/ن.ع.2, "سبعة (07) تجار مخدرات بحوزتهم (53,5) كيلوغرام من الكيف المعالج", في حين أوقفوا "تاجر (01) مخدرات بحوزته (10897) قرص مهلوس بسوق أهراس/ن.ع.5",يضيف ذات المصدر.

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من جهة أخرى, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6, "ثمانية (08) أشخاص وحجزت (15) طنا من المواد الغذائية", فيما تم توقيف "(12) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية".

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 11:34
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كشف وتدمير 19 قنبلة تقليدية الصنع بتبسة ومخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 11:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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