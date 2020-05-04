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اليوم العالمي لحرية الصحافة: بلمهدي يعرب عن تقديره و احترامه للأسرة الاعلامية

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر- أعرب وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي يوم الأحد عن تقديره  و احترامه للاسرة الاعلامية في الجزائر و ذلك في رسالة تهنئة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو .

و جاء في رسالة الوزير بهذه المناسبة تسلمت "واج" نسخة منها "يسعدني ان أتقدم الى كافة أفراد الاسرة الكريمة لنساء الاعلام و رجاله  الذين ما فتئوا يتحرون  المعلومة الصادقة حيث كانت , و ينشدون الحقيقة حيث خفيت , فيوقدون بذلك شموع المعرفة و يقربون كل بعيد  " , سائلا المولى العظيم "ان يوفقكم الى خدمة رسالة الاعلام بالكلمة الصادقة و الهدف النبيل من اجل اعلاء راية الوطن و حماية و حدته  و ان يرفع عن بلادنا الوباء و البلاء."

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 09:34
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اليوم العالمي لحرية الصحافة: بلمهدي يعرب عن تقديره و احترامه للأسرة الاعلامية
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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