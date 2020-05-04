و جاء في رسالة الوزير بهذه المناسبة تسلمت "واج" نسخة منها "يسعدني ان أتقدم الى كافة أفراد الاسرة الكريمة لنساء الاعلام و رجاله الذين ما فتئوا يتحرون المعلومة الصادقة حيث كانت , و ينشدون الحقيقة حيث خفيت , فيوقدون بذلك شموع المعرفة و يقربون كل بعيد " , سائلا المولى العظيم "ان يوفقكم الى خدمة رسالة الاعلام بالكلمة الصادقة و الهدف النبيل من اجل اعلاء راية الوطن و حماية و حدته و ان يرفع عن بلادنا الوباء و البلاء."
اليوم العالمي لحرية الصحافة: بلمهدي يعرب عن تقديره و احترامه للأسرة الاعلامية
أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:27 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 11 مرات
الجزائر- أعرب وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي يوم الأحد عن تقديره و احترامه للاسرة الاعلامية في الجزائر و ذلك في رسالة تهنئة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو .
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