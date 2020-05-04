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رئيس الجمهورية يشارك في قمة البلدان غير المنحازة بواسطة تقنية الاتصال المرئي

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
رئيس الجمهورية يشارك في قمة البلدان غير المنحازة بواسطة تقنية الاتصال المرئي

الجزائر- يشارك غدا الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة تقنية الاتصال المرئي عن بعد في قمة البلدان غير المنحازة حسب ما افاد به مساء يوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان " يشارك غدا الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة تقنية للاتصال المرئي عن بعد في قمة البلدان غير المنحازة المخصصة لبحث سبل التنسيق والتعاون من اجل التصدي لتفشي جائحة كرورنا فيروس في العالم.

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 09:35
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رئيس الجمهورية يشارك في قمة البلدان غير المنحازة بواسطة تقنية الاتصال المرئي
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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