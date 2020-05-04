كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات -

وفاة الفنان إيدير: الفنانون ينعون فقدان نموذج للفن -

رئيس الجمهورية يشارك في قمة البلدان غير المنحازة بواسطة تقنية الاتصال المرئي -

شخصيات من عالم الثقافة ومستخدمو أنترنت ينحنون أمام روح المرحوم إيدير -

الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية -

قانون المالية التكميلي ل 2020 : تخفيض ميزانية التسيير بـ 50 بالمائة و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بداية من يونيو القادم -

السنة الدراسة 2019/2020: القرار النهائي سيتخذ الاحد المقبل في اجتماع لمجلس الوزراء -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

كوفيد-19: تعليق نشاط المحلات بوسط البلاد بسبب الإخلال بالتدابيرالوقائية -

مشروع قانون المالية التكميلي: تراجع احتياطي الصرف الى 2ر44 مليار دولار بنهاية 2020 -

الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر متقدم ب20 أو 30 دقيقة في الجزائر مجانبة للصواب -

ونوغي يعلن أن توزيع الاشهار على الصحف سيخضع مستقبلا لمقاييس -

وفاة ايدير: المحافظة السامية للامازيغية تشيد بالفنان صاحب السمعة العالمية -

ضمان التغطية و جودة شبكة الجيل الرابع: سلطة الضبط تعذر المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال -

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تطلق مبادرة لمرافقة الشركات الاقتصادية -

فورار: تسجيل 179 إصابة و 4 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة -

الحكومة الصحراوية تقول انه ستكون هناك إجراءات وقائية صارمة ابتداء من غد الاثنين -

المنتجات الغذائية: تراجع ب5ر3 % لفاتورة الاستيراد، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 -

الصحراء الغربية: منظمات تندد بالممارسات المغربية ضد الصحافيين -