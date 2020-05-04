وجاء في البيان " يشارك غدا الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة تقنية للاتصال المرئي عن بعد في قمة البلدان غير المنحازة المخصصة لبحث سبل التنسيق والتعاون من اجل التصدي لتفشي جائحة كرورنا فيروس في العالم.
رئيس الجمهورية يشارك في قمة البلدان غير المنحازة بواسطة تقنية الاتصال المرئي
أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:21 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر- يشارك غدا الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة تقنية الاتصال المرئي عن بعد في قمة البلدان غير المنحازة حسب ما افاد به مساء يوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.
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