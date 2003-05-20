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الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر متقدم ب20 أو 30 دقيقة في الجزائر "مجانبة للصواب"

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر متقدم ب20 أو 30 دقيقة في الجزائر &quot;مجانبة للصواب&quot;

الجزائر - أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، يوم الاحد في بيان لها، أن الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر في الجزائر متقدم ب20 أو 30 دقيقة "مجانبة للصواب وغير مقبولة".

وأوضح نفس المصدر أن "الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر عندنا متقدم عن الوقت ب20 أو 30 دقيقة مجانبة للصواب وغير مقبولة، فهي من جهة تتعارض مع المعطيات الفلكية الدقيقة (...) ومن جهة أخرى تخالف الاحاديث الصحيحة التي دلت على أن وقت الفجر يكون في الغلس وظلمة آخر الليل".

وأكد البيان بأن الفقهاء "اتفقوا على أن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق الذي ترتبط برؤيته أحكام شرعية تتعلق بالصلاة والصيام"، مضيفا بأنه "لا يمكن تبين الفجر الصادق بالرؤية المجردة الا في ظروف طبيعية معينة كصفاء الجو والمكان المخصوص (التضاريس المناسبة) وحدة نظر الرائي وعدم وجود الحائل وغير ذلك".

و تابع نفس المصدر أن "التقويم الشرعي للمواقيت الذي تعتمد عليه الجزائر هو التقويم المأخوذ به في كافة بلاد العالم الاسلامي و هو تقويم صادر عن هيئات فلكية موثوق في علمها وأمانتها و مبني على المعطيات الشرعية في تحديد المواقيت و قد اجتمعت فيه الخبرة الفقهية والفلكية".

و اشار البيان الى أن هذا التقدير"دقيق من الناحية الفلكية وصحيح من الناحية الفقهية وهو رأي الغالبية العظمى من علماء الفلك والشريعة".

آخر تعديل على الأحد, 03 أيار 2020 18:23
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الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر متقدم ب20 أو 30 دقيقة في الجزائر "مجانبة للصواب"
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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