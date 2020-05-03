Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ونوغي يعلن أن توزيع الاشهار على الصحف سيخضع مستقبلا لمقاييس

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
ونوغي يعلن أن توزيع الاشهار على الصحف سيخضع مستقبلا لمقاييس

الجزائر - أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار، العربي ونوغي، يوم الاحد بالجزائر، أن توزيع الاشهار سيخضع مستقبلا لمقاييس ومعايير يجب أن تتوفر عليها الصحف وذلك لضمان  "توزيع عادل" و العمل على "نهج واضح وشفاف في تسيير الاشهار".

وأوضح السيد ونوغي في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه "تم ضبط 15 مقياسا للتوزيع في انتظار صدور قانون الاشهار"، مشيرا الى أن هذه المقاييس "ستعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليه وسيتم نشرها للاثراء".

واعتبر ذات المسؤول الخطأ في تسيير الإشهار هو كون "المؤسسة لم تضبط مقاييس ومعايير دقيقة لتوزيع الاشهار منذ نشأتها"، مؤكدا أن "هذا العهد قد انتهى" وأن توزيع الاشهار "سيخضع لمقاييس ولن يقبل أي تدخل من أي طرف كان" كما كان في السابق.

وأضاف السيد ونوغي أن الاشهار يعتبر "دعما غير مباشر" للجريدة ولكنه "ليس بحق" كما يظن البعض، مؤكدا أن المؤسسة "لا تحتكر سوق الاشهار بل تسيره وتسهر على توزيع المال العام بعدل و  شفافية".

وفيما يخص وضعية المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار، أشار مسؤولها الأول إلى أن "هناك تحقيقات لمصالح الدرك الوطني والمالية تجري حاليا ننتظر نتائجها، علاوة على عملية مراجعة ستجرى قريبا"، متأسفا للحالة المالية التي آلت إليها المؤسسة خلال السنوات الاخيرة حيث أصبحت، كما قال، "مغارة للنهب المنظم".

كلـمات مفتـاحيــة :
ونوغي يعلن أن توزيع الاشهار على الصحف سيخضع مستقبلا لمقاييس
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.05.03

كوفيد-19: تعليق نشاط المحلات بوسط البلاد بسبب الإخلال بالتدابيرالوقائية

20.05.03

مشروع قانون المالية التكميلي: تراجع احتياطي الصرف الى 2ر44 مليار دولار بنهاية 2020

20.05.03

الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر متقدم ب20 أو 30 دقيقة في الجزائر "مجانبة للصواب"

20.05.03

ونوغي يعلن أن توزيع الاشهار على الصحف سيخضع مستقبلا لمقاييس

20.05.03

وفاة ايدير: المحافظة السامية للامازيغية تشيد بالفنان صاحب السمعة العالمية

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال…

20.04.28

مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع تخصص "تمويلا طارئا" لحماية التراث