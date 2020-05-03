النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

كوفيد-19: تعليق نشاط المحلات بوسط البلاد بسبب الإخلال بالتدابيرالوقائية -

مشروع قانون المالية التكميلي: تراجع احتياطي الصرف الى 2ر44 مليار دولار بنهاية 2020 -

الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر متقدم ب20 أو 30 دقيقة في الجزائر مجانبة للصواب -

ونوغي يعلن أن توزيع الاشهار على الصحف سيخضع مستقبلا لمقاييس -

وفاة ايدير: المحافظة السامية للامازيغية تشيد بالفنان صاحب السمعة العالمية -

ضمان التغطية و جودة شبكة الجيل الرابع: سلطة الضبط تعذر المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال -

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تطلق مبادرة لمرافقة الشركات الاقتصادية -

فورار: تسجيل 179 إصابة و 4 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة -

الحكومة الصحراوية تقول انه ستكون هناك إجراءات وقائية صارمة ابتداء من غد الاثنين -

المنتجات الغذائية: تراجع ب5ر3 % لفاتورة الاستيراد، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 -

الصحراء الغربية: منظمات تندد بالممارسات المغربية ضد الصحافيين -

إعادة غلق عديد المحلات التجارية بعديد ولايات شرق البلاد وقاية من فيروس كورونا -

اليوم العالمي للصحافة: الوزير الأول يهنئ الصحفيين وعمال القطاع -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

القضاء على ثلاثة ارهابيين وتوقيف آخر وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين خلال أبريل المنصرم -

اللواء شنقريحة يقوم بزيارة عمل غدا الاثنين الى الناحية العسكرية الثالثة ببشار -

الوجبات المحمولة وخدمة التوصيل تعوض مطاعم الرحمة بالشلف -

فيروس كورونا: غلق قاعات الحلاقة و محلات بيع الملابس ونشاطات أخرى بالجزائر العاصمة -