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اليوم العالمي للصحافة: الوزير الأول يهنئ الصحفيين وعمال القطاع

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 14:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
اليوم العالمي للصحافة: الوزير الأول يهنئ الصحفيين وعمال القطاع

الجزائر - بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد برقية تهنئة وتشجيع للصحافيين والصحافيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث ماي من كل سنة متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم بكل مهنية.

 وقال الوزير الاول في تهنئة نشرت على صفحة الوزارة الاولى في الفايسبوك أن "الثالث من ماي هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، بهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أتوجه إلى كافة الصحافيات و الصحافيين و من خلالكم إلى كل العاملين بقطاع الإعلام، بأحر التهاني متمنيا لكم التوفيق في أداء مهامكم بكل مهنية".

"من جهتنا نحن واعون أن عيدكم هو يوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة بالمبادئ الأساسية لحرية التعبير و يذكر أيضا المهنيين بأخلاقيات المهنة و بالمعوقات و المشاكل التي يعاني منها القطاع لطرحها...هو أيضا مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا و هم مازالوا في عز العطاء" يضيف الوزير الاول.

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اليوم العالمي للصحافة: الوزير الأول يهنئ الصحفيين وعمال القطاع
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 14:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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