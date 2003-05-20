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القضاء على ثلاثة ارهابيين وتوقيف آخر وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين خلال أبريل المنصرم

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 13:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
القضاء على ثلاثة ارهابيين وتوقيف آخر وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين خلال أبريل المنصرم

الجزائر - قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال أبريل المنصرم على ثلاثة ارهابيين (3) فيما تم توقيف اخر (1) وخمسة (5) عناصر دعم للجماعات الارهابية، حسبما أفادت به يوم الاحد حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وجاء في الحصيلة "انه في اطار محاربة الارهاب  قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال شهر افريل المنصرم على ثلاثة (3) ارهابيين وتوقيف ارهابي (1) بالإضافة الى توقيف خمسة (5) عناصر دعم للجماعات المسلحة فيما تم كشف وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين".

اما فيما يخص الاسلحة المسترجعة فقد تم استرجاع اربعة (04 ) أسلحة من نوع كلاشينكوف ورشاش (01) من نوع RPK وسبعة عشر (17) بندقية من مختلف الأصناف بالإضافة الى حجز مسدسات وثلاث (03) نظارات ميدان.

وبخصوص المحجوزات من ذخيرة ومتفجرات فقد تم حجز تسعة (09) مخازن من ذخيرة ومتفجرات و 103 طلقات من مختلف العيارات وثلاثة (03 ) ماسورة بالإضافة الى سبعة عشرة (17) قنبلة تقليدية الصنع منها قنبلة واحدة (01 ) يدوية وحجز أيضا 54 كلغ مادة من نوع  TNT وثماني (08 ) مفجرات.

وفي اطار محاربة الاتجار بالمخدرات تم توقيف 98 تاجرا للمخدرات وبحوزتهم 54.27 قنطار من الكيف المعالج و 65962 أقراص مهلوسة.

ومن جانب اخر وفي اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة فانه تم توقيف 319 شخصا حسب ذات الحصيلة الشهرية.

 

 

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القضاء على ثلاثة ارهابيين وتوقيف آخر وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين خلال أبريل المنصرم
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 13:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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