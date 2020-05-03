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الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 13:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يعقد مجلس الوزراء, اليوم الأحد, اجتماعه الدوري بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس بصفة خاصة الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية والمنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب.

آخر تعديل على الأحد, 03 أيار 2020 13:49
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الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 13:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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