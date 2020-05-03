مشروع قانون المالية التكميلي: تراجع احتياطي الصرف الى 2ر44 مليار دولار بنهاية 2020 -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

القضاء على ثلاثة ارهابيين وتوقيف آخر وتدمير 22 مخبئا للإرهابيين خلال أبريل المنصرم -

اللواء شنقريحة يقوم بزيارة عمل غدا الاثنين الى الناحية العسكرية الثالثة ببشار -

الوجبات المحمولة وخدمة التوصيل تعوض مطاعم الرحمة بالشلف -

فيروس كورونا: غلق قاعات الحلاقة و محلات بيع الملابس ونشاطات أخرى بالجزائر العاصمة -

البليدة :تأجيل محاكمة هامل وبراشدي الى 31 مايو بعد رفضهما إجراء المحاكمة عن بعد -

إيدير: رحيل بعد مسيرة طويلة في خدمة التراث الموسيقي -

إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي -

بلحيمر يبرز أهمية تطبيق اتصال الأزمات للاستجابة لحق المواطن في الاعلام -

كوفيد-19 : جراد يشيد بالتزام الأطقم الطبية-العلمية ويدعو إلى التحلي بالمسؤولية الفردية و الجماعية -

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي -

رئيس الجمهورية يقدم تعازيه في وفاة الفنان إيدير ويشيد بفنه العالمي -

كوفيد-19: غلق تجارة المرطبات والملابس والأحذية بقسنطينة من جديد -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست -

فيروس كورونا: الصحافة المكتوبة جد متضررة و الدعوة الى التفكير بغية انقاذ القطاع -

جراد: محاربة فيروس كورونا مسؤولية فردية و جماعية -

فيروس كورونا : تسجيل 141إصابة و 6 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الاخيرة -

اتصال: فتح عدة ورشات من أجل إصلاح شامل للقطاع -