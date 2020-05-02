Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

  أدرج يـوم : السبت, 02 أيار 2020 18:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

الجزائر - سلم الارهابي المسمى "م. طاهر" الذي التحق بالجمعات الارهابية سنة 2006, نفسه الجمعة, للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى م. طاهر نفسه، يوم 01 ماي 2020، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة".

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإرهابي "هو أخ الإرهابي م. ساية المقضي عليه يوم 18 نوفمبر 2019 من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تاوندت بتين زواتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

وفي سياق آخر, وفي اطار "الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 862 كيلوغرام، كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان وسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية 126,5 كيلوغرام من نفس المادة.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة "خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت 31,5 كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب29.973.000 دج وخمسة (05) هواتف نقالة فيما تم احباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 11812 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة".

من جهة أخرى, تم توقيف "17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية".

كلـمات مفتـاحيــة :
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
  أدرج يـوم : السبت, 02 أيار 2020 18:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.02

شيتور يؤكد على ضرورة اعتماد الجامعة رؤية جديدة لترقية المؤهلات

20.05.02

كوفيد-19: غلق تجارة المرطبات والملابس والأحذية بقسنطينة من جديد

20.05.02

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

20.05.02

فيروس كورونا: الصحافة المكتوبة جد متضررة و الدعوة الى التفكير بغية انقاذ القطاع

20.05.02

جراد: "محاربة فيروس كورونا مسؤولية فردية و جماعية"

20.05.02

كوفيد-19: بن فريحة تدعوالمواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…

20.04.29

واجعوط: نسعى إلى معرفة وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين حول ما تبقى من السنة الدراسية