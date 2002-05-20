كوفيد-19: جراد يشيد باسم رئيس الجمهورية بمجهودات الأطقم الطبية

وخلال استماعه لعرض حول الوضعية الوبائية بولاية قسنطينة، بالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، سلط الوزير الأول الضوء على الكفاءات "المهنية والعلمية" التي يتمتع الممارسون الذين دعاهم إلى المشاركة في مشروع إصلاح قطاع الصحة الذي قرره رئيس الجمهورية.
وقال في هذا السياق: "بفضل وسائلها المالية و مواردها البشرية، استطاعت الجزائر أن تحصر انتشار وباء كوفيد-19".
ويرافق الوزير الأول في زيارته لولاية قسنطينة كل من وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد و وزير التعليم العالي و البحث العلمي، شمس الدين شيتور.