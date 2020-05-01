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رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة و قوية مع نهاية السنة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 23:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة و قوية مع نهاية السنة

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة "جديدة و قوية", مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها و إثرائها, بداية من الأسبوع المقبل.

و في مقابلة صحفية مع مدراء و مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة, توقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي, حيث قال "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ",

حيث كشف انه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية و المدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها و هذا بدء من الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك --يضيف رئيس الجمهورية--" من اجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا".

في ذات السياق, أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة, "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة", مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة و قوية مع نهاية السنة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 23:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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