رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة و قوية مع نهاية السنة

و في مقابلة صحفية مع مدراء و مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة, توقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي, حيث قال "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ",
حيث كشف انه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية و المدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها و هذا بدء من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك --يضيف رئيس الجمهورية--" من اجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا".
في ذات السياق, أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة, "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة", مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.