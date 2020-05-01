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وزير الاتصال يعرب عن شكره للصحفيين وعمال قطاع الاعلام على مجهوداتهم

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
وزير الاتصال يعرب عن شكره للصحفيين وعمال قطاع الاعلام على مجهوداتهم

الجزائر- أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر, يوم الجمعة, عن "شكره الخالص" لكافة الصحفيين و العمال في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة "في سبيل مواصلة تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة" في هذا الظرف الاستثنائي التي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا.

و في رسالة تهنئة بمناسبة حلول اليوم العالمي للشغل، المصادف للفاتح ماي من كل سنة، تقدم وزير الاتصال, عمار بلحيمر, "بأخلص التهاني و التبريكات لكافة الصحفيات و الصحفيين، و العاملات و العاملين في قطاع الاتصال متمنيا للجميع عيدا سعيدا و مباركا".

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و أوضح الوزير "إن إحياء هذه المناسبة يأتي هذه السنة في ظرف مهني استثنائي فرضته علينا الأوضاع الصحية القاهرة، إذ أجدد تشكراتي الخالصة في هذه الظروف لكافة الصحفيين و العمال في مختلف أماكن عملهم على المجهودات المبذولة في سبيل مواصلة تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة".

و "كما أدعو الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا، وأن يرفع عنا شر الأسقام و الأوبئة و يحفظكم جميعا و عائلاتكم. وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد و العباد، وكل عام وأنتم بخير", يضيف السيد بلحيمر.

آخر تعديل على الجمعة, 01 أيار 2020 16:59
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وزير الاتصال يعرب عن شكره للصحفيين وعمال قطاع الاعلام على مجهوداتهم
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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