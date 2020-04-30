السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة -

الرئيس تبون: الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال -

السيد بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه في كل من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا -

الجزائر تشدد على أهمية الالتزام الكامل لدول أوبك+ باتفاق خفض الإنتاج النفطي -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال -

صحة: جائحة كورونا و الظرف الاقتصادي يمنعان رفع التجميد عن الهياكل الجديدة -

عيد العمال: احياء الذكرى في ظل الحجر الصحي واجراءات استعجالية -

تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية -

كورونا: اتصالات الجزائر تقرر تمديد كافة التدابير الى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي -

تسوية الأزمة في ليبيا : الجزائرتجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي -

سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية -

التأكيد على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته -

قرار وزاري مشترك يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح -

سكن: امكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة -

ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة للوقاية من حوادث التلوث -

فيروس كورونا: تسجيل 158حالة جديدة مؤكدة و6 وفيات جديدة في الجزائر -

حجز 98 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة و مواد غذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام ) -

ملعب وهران الجديد: 170 مليون دج تكلفة العشب الطبيعي من نوع ''الهيبريد'' -

مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين: الهلال الأحمر الجزائري يشيد بتضامن الشعب الجزائري الثابت -