السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"
وأضاف قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل, أُحيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة, لاسيما أولئك المستمرين في العمل, رافعين التحديات في هذا الظرف بالذات".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- حيا الوزير الاول, عبد العزيز جراد, الخميس, جميع العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة", مؤكدا ان مستقبل الجزائر "ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها, نساء ورجالا" .
السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"
وأضاف قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل, أُحيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة, لاسيما أولئك المستمرين في العمل, رافعين التحديات في هذا الظرف بالذات".
مستقبل الجزائر ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها، نساءا ورجالا..— عبد العزيز جراد-Abdelaziz DJERAD (@dz_pm_djerad) April 30, 2020
بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أُحَيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة، لاسيما أولئك المستمرين في العمل، رافعين التحديات في هذا الظرف بالذات..