Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 20:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء &quot;الجزائر الجديدة&quot;

الجزائر- حيا الوزير الاول, عبد العزيز جراد, الخميس, جميع العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة", مؤكدا ان مستقبل الجزائر "ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها, نساء ورجالا" .

         السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"

 

         وأضاف قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل, أُحيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة, لاسيما أولئك المستمرين في العمل, رافعين التحديات في هذا الظرف بالذات".

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 20:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.30

السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"

20.04.30

الرئيس تبون: "الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال"

20.04.30

السيد بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه في كل من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا

20.04.30

الجزائر تشدد على أهمية الالتزام الكامل لدول "أوبك+" باتفاق خفض الإنتاج النفطي

20.04.30

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال

20.04.30

صحة: جائحة كورونا و الظرف الاقتصادي يمنعان رفع التجميد عن الهياكل الجديدة

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

عطار: إنهيار الأسعار في الولايات المتحدة لا يؤثر على النفط الجزائري

20.04.27

الجمعية الجزائرية للتغذية: تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للتغذية إلى أكتوبر القادم بوهران