وأوضح نفس المصدر ان المحادثات تناولت على وجه الخصوص"الأوضاع المستجدة في ليبيا وتداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي".
السيد بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه في كل من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا
أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 18:20 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 17 مرات
الجزائر- تحادث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, هاتفيا مع نظرائه في كل من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
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