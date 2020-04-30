Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية

الجزائر- أكدت سلطة ضبط السمعي البصري, يوم الخميس, على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية, مشيرة الى أن الأمر قد يصل, في حال الإخلال بهذه القواعد, إلى سحب رخصة ممارسة نشاط السمعي البصري الممنوحة من طرف وزارة الاتصال إلى قنوات تلفزيونية تخضع لقوانين أجنبية.

وفي بيان مشترك لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري ووزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, ذكرت السلطة القنوات التلفزيونية مرة أخرى بضرورة "الالتزام والتقيد التام بالتنبيهات والتوصيات التي أصدرتها السلطة من خلال بياناتها بتاريخ 2020/03/23 وكذا عشية رمضان بتاريخ 2020/04/22".

وأوضحت السلطة أنها كانت قد ثمنت "المجهودات التي بذلتها هذه القنوات في تغطيتها ومعالجتها الإعلامية لوباء كوفيد-19, لكن بالمقابل وقعت هناك تجاوزات مهنية وأخلاقية خلال بث بعض القنوات لبرامج مبتذلة خلال شهر رمضان, مما اضطرها لإصدار إنذارات لهذه القنوات للكف عن مثل هذه الانحرافات التي لا تخدم المشهد الإعلامي السمعي البصري في أداء أدواره الحقيقية والمساهمة في تنمية الإبداع الفكري والفني في ظل احترام مقومات ومبادئ المجتمع والالتزام بالقيم الدينية والوطنية".

اقرأ أيضا:        بلحيمر:الدولة تدعم "بقوة" حرية الصحافة

كما تلفت سلطة ضبط السمعي البصري نظر القنوات الأخرى إلى "الابتعاد, من خلال شبكتها البرامجية الرمضانية, عن جميع مظاهر العنف وتهديد الصحة النفسية وضرورة احترام مبادئ المهنة والرقي بالذوق العام", داعية إلى "اتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات الخاصة من البرامج السمعية البصرية الملائمة".

وتؤكد السلطة أنها "عازمة على ترقية المشهد الإعلامي السمعي البصري وضبطه طبقا لأخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية, وقد يصل الإجراء إلى سحب رخصة ممارسة نشاط السمعي البصري الممنوحة من طرف وزارة الاتصال إلى قنوات تلفزيونية تخضع لقوانين أجنبية".

آخر تعديل على الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:32
كلـمات مفتـاحيــة :
سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.30

السيد بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه في كل من جنوب افريقيا وليبيا وتونس وفرنسا

20.04.30

الجزائر تشدد على أهمية الالتزام الكامل لدول "أوبك+" باتفاق خفض الإنتاج النفطي

20.04.30

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال

20.04.30

صحة: جائحة كورونا و الظرف الاقتصادي يمنعان رفع التجميد عن الهياكل الجديدة

20.04.30

عيد العمال: احياء الذكرى في ظل الحجر الصحي واجراءات استعجالية

20.04.30

تكوين مهني-منتدى رؤساء المؤسسات: التوقيع على بروتوكول شراكة لصناعة 5 ملايين كمامة صحية

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

نفط: "أوبك+" ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج

20.04.28

انعكاسات أزمة كورونا على السياحة محور لقاء السيد مرموري مع مهني القطاع