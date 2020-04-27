Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حجز 98 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة و مواد غذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
حجز 98 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة و مواد غذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكن حراس الحدود من حجز 98 كيلوغراما من الكيف المعالج إثر دورية بحث قرب الحدود بالنعامة (الناحية العسكرية الثانية), فيما تم حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام, حسب ما أورده يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود 98 كيلوغراما من الكيف المعالج،وذلك إثر دورية بحث قرب الحدود بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، ستة (06) أشخاص وحجزت أربع (04) شاحنات وست (06) مركبات رباعية الدفع، بالإضافة إلى 73,5 طن من المواد الغذائية و26,6 طن من مادة الإسمنت وستة (06) أطنان من مواد التنظيف الموجهة للتهريب".

اقرأ أيضا:     هلاك أربعة بحارة من طاقم سفينة "سيدي فرج" بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة

من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل، أمس الاربعاء، خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازة (الناحية العسكرية الاولى) من إنقاذ بحار وانتشال جثث أربعة آخرين، وذلك إثر غرق قارب الصيد الذي كان يقلهم، حيث تم اجلاؤهم إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة".

آخر تعديل على الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 16:48
كلـمات مفتـاحيــة :
حجز 98 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة و مواد غذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.30

فلاحة: تنصيب واطلاق نشاطات ست وحدات للبحث العلمي

20.04.30

سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية

20.04.30

التأكيد على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من…

20.04.30

قرار وزاري مشترك يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح

20.04.30

سكن: امكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة

20.04.30

ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة للوقاية من حوادث التلوث

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.27

نفط: "أوبك+" ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…