حجز 98 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة و مواد غذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام (وزارة الدفاع)

وأوضح نفس المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود 98 كيلوغراما من الكيف المعالج،وذلك إثر دورية بحث قرب الحدود بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، ستة (06) أشخاص وحجزت أربع (04) شاحنات وست (06) مركبات رباعية الدفع، بالإضافة إلى 73,5 طن من المواد الغذائية و26,6 طن من مادة الإسمنت وستة (06) أطنان من مواد التنظيف الموجهة للتهريب".
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من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل، أمس الاربعاء، خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازة (الناحية العسكرية الاولى) من إنقاذ بحار وانتشال جثث أربعة آخرين، وذلك إثر غرق قارب الصيد الذي كان يقلهم، حيث تم اجلاؤهم إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة".