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إرسال مساعدات إنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
إرسال مساعدات إنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك

 

البليدة - تم, ظهر يوم الخميس انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك, إرسال شحنات من المساعدات الانسانية المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري لفائدة  اللاجئين الصحراويين بمناسبة شهر رمضان, تتكون من 154 طنا من مختلف المواد الاستهلاكية و ما يربو عن 200 ألف وحدة من المواد الصيدلانية.

و أشرف على هذه العملية كل من وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو و رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بالإضافة إلى سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر , عبد القادر طالب عمر.

و في تصريح أدلى به للصحافة, تقدم السيد طالب عمر, باسم الشعب الصحراوي, بالشكر للدولة الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجيش الشعبي الوطني و الشعب الجزائري ككل, قائلا بهذا الخصوص "هذه الالتفافة التضامنية ليست بالأمر الغريب على الجزائر, فهذه المساعدات ليست الأولى التي يتم إرسالها للشعب الصحراوي الذي يعتز بروابط الأخوة و الجوار التي تجمعه بنظيره الجزائري".

كما ثمن, في ذات الإطار, تضامن الجزائر"الدائم" مع القضية الصحراوية, و هي التي لطالما كانت "قلعة حصينة للمظلومين و للمستضعفين, جيشا و شعبا, عودانا على التواجد دوما لمواجهة الكوارث, مهما كانت طبيعتها", يقول السفير الصحراوي.

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يذكر أن هذه المساعدات المتجهة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين تشمل, عموما, 154 طنا من مختلف المواد الغذائية, خاصة الأساسية منها كالسكر و الدقيق و الزيت و حليب الأطفال, بالاضافة إلى 263.100 وحدة من المواد الصيدلانية على غرار الكمامات و القفازات الطبية و المحاليل الكحولية المعقمة, علاوة على مواد موجهة للتنظيف.

للإشارة, كانت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة قد أكدت في وقت سابق من نهار اليوم أن الموقف "الراسخ و الثابت" للشعب الجزائري حيال أشقائه الصحراويين نابع من روح "التضامن الفطري والدائم" التي تعرف عنه.

و من جهتها, أشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى أن مبادرة اليوم تندرج ضمن العمليات العديدة التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه مع نظيره الصحراوي, مما يعد "رسالة قوية, معبرة عن مساندتنا للقضية العادلة للشعب الصحراوي و حقه في تقرير مصيره", تقول السيدة بن حبيلس.

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إرسال مساعدات إنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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