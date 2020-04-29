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الجزائر تتسلم شحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 19:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
الجزائر تتسلم شحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا

الجزائر – حطت الأربعاء، بالقاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة، للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفيدرالية روسيا، حطت، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة، للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19".

وحضر عملية تسليم الشحنة كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و سفير روسيا بالجزائر.

وأوضح البيان بأن هذه المبادرة "تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات وتدعيما للعلاقات المميزة بين البلدين".

آخر تعديل على الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 19:23
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الجزائر تتسلم شحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 19:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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