و جاء في البيان "عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون، العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي".
الرئيس تبون يعين العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي
أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 16:35 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون، الأربعاء العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي, حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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