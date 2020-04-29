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الرئيس تبون يعين العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون، الأربعاء العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي, حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون، العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي".

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الرئيس تبون يعين العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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