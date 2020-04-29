فيروس كورونا: مواصلة ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي -

الرئيس تبون يعين العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي -

فيروس كورونا : تسجيل 199 حالة اصابة جديدة و7 وفيات جديدة في الجزائر -

إنشاء صندوق استثمار لدعم الانظمة البيئية للأنشطة الانتاجية -

إعادة فتح المحلات التجارية بالطارف : بين ارتياح الباعة و مخاوف الأسر -

الحكومة الصحراوية تسطر برنامجا بمخيمات اللاجئين والاراضي المحررة لتعويض برنامج عطل في سلام -

برامج شهر رمضان : سلطة ضبط السمعي البصري تنذر قناة الشروق TV -

واجعوط: نسعى إلى معرفة وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين حول ما تبقى من السنة الدراسية -

عنابة: 56 فيلما قصيرا في المنافسة بالمهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي دوميم -

دعوة لإنشاء فضاءات بديلة للموالين والتجار لكبح المضاربة في اللحوم الحمراء -

الجوية الجزائرية: تصدير اكثر من 1.000 طن من التمور الجزائرية منذ بداية وباء كورونا -

عطب بقناة التحويل الماو : تذبذب في التزويد بالمياه في أربع ولايات بغرب الوطن -

قسنطينة: قرار ولائي يحظر مؤقتا التجمعات بالغابات -

السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي -

الرئيس تبون يعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين -

تعيين عبد الرحمان بن خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الافريقي -

باتنة: الترخيص رسميا للمخبر الجهوي لمكافحة السرطان بإجراء التحاليل المخبرية لكوفيد-19 -

كوفيد-19: تمديد تعليق الدراسة إلى 14 مايو -

فيروس كورونا: تسجيل 132 حالة اصابة جديدة و5 وفيات جديدة في الجزائر -