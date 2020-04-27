برامج شهر رمضان : سلطة ضبط السمعي البصري "تنذر" قناة الشروق TV 

وأوضح بيان للسطلة الاربعاء أنه "بعد متابعة شبكة السمعي البصري للسلسة الفكاهية دار العجب بتاريخ 27 أبريل التي بثتها القناة الخاصة الشروق TV , لاحظت وجود انحراف عن الاهداف الحقيقية للبرنامج من خلال ما تضمنه من عبارات الاساءة والازدراء للكرامة الانسانية وعدم احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد وكذا عدم احترام القيم الوطنية ورموز الدولة المحددة في الدستور".
ونظرا ل"خطورة مثل هذا البرنامج"- يضيف ذات المصدر- قام رئيس السلطة ب"الاتصال هاتفيا بمسؤولي القناة يوم 28 أبريل حيث قدم انذارا شفويا عن هذه التجاوزات الخطيرة, حيث التزم مسؤولو القناة بتوقيف البرنامج واتخاذ الاجراءات الجزائية ضد فريق هذه السلسلة والتي كان من المفروض أن تكون هناك رقابة قبلية من طرف القناة".
وخلص البيان الى انه انطلاقا من مبدأ أن "الحرية مسؤولية وليست وسيلة لانتهاك القيم والمساس بالكرامة ومصالح البلاد" فأن سلطة ضبك السمي البصري تنذر قناة الشروقTV / مؤكدة على "ضرورة التزامها بقواعد المهنة وأخلاقياتها".
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري وجهت الاحد الماضي إنذارا لقناة نوميديا TV بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا الخفية الذي بثته من "مخالفات جسيمة التي مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام".